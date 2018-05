Ultimul "El Clasico" pentru Iniesta! Real, singura echipa care poate strica un RECORD ISTORIC pentru Barca! / Barcelona - Real Madrid, ora 21:45

Barcelona - Real Madrid, ora 21:45, ultimul "El Clasico" pentru Iniesta.



FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Barcelona a castigat deja titlul in Spania si a devenit campioana pentru a 25-a oara, insa catalanii mai au un examen de onoare. Duelul clasic cu Real Madrid, echipa calificata pentru a treia oara consecutiv in finala UEFA Champions League.

Avand in vedere ca pana la finalul sezonului Barcelona mai are de jucat cu Levante si Sociedad, Real Madrid pare a fi ultimul obstacol serios in calea unui record istoric. Catalanii pot reusi, pentru prima data in istorie, sa incheie un campionat fara sa piarda nici macar un meci. Ultima victorie a Realului in fata Barcelonei, pe Camp Nou, s-a inregistrat in urma cu doi ani. In aprilie 2016, "galacticii" reuseau sa castige cu 2-1.

Meciul din aceasta seara va fi ultimul "El Clasico" din cariera pentru Andres Iniesta. Legenda Barcelonei si-a anuntat plecarea de pe Camp Nou la finalul sezonului, iar duelul cu Real va fi ultima confruntare cu rivalii istorici pentru mijlocasul catalanilor. 16 victorii, 9 egaluri si 12 infrangeri este bilantul inregistrat de Barcelona contra Realului, cu Iniesta pe teren.



Echipe probabile:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Luis Suarez

Real Madrid: Navas - Nacho, Vallejo, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio - Cristiano Ronaldo, Bale