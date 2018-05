Declaratia de supercampion a lui Zidane: "Barca, respect, e mai greu sa castigi campionatul decat Champions League!" // Barcelona - Real Madrid, duminica, 21:45

Barcelona si Real Madrid se intalnesc duminica seara intr-un El Clasico fara importanta pentru clasamentul din La Liga. Miza tine insa de orgoliul rivalitatii dintre cele doua super puteri.

In ciuda tensiunii dinaintea acestei partide, Zinedine Zidane a dat dovada de o eleganta de mare campion la conferinta de presa.

Dublu castigator al trofeului UEFA Champions League, pus acum in fata posibilitatii de a cuceri al treilea trofeu la rand, Zinedine Zidane spune ca ce a reusit Barcelona in acest sezon depaseste performanta Realului.

"E mai greu sa castigi La Liga decat Champions League. Am spus mereu asta si imi mentin parerea."

"O felicit si o respect pe Barcelona pentru titlul din acest sezon.", a spus Zidane.

Class!

Real Madrid boss Zinedine Zidane has wished Barcelona icon Andres Iniesta all the best for the future ahead of the midfielder's final Clasico. ???? pic.twitter.com/0pDZuyCxws