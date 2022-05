LaLiga face plângere oficială împotriva lui PSG după decizia lui Kylian Mbappe de a semna un nou contract: „Este scandalos!” 

Campioana Franței a anunțat oficial prelungirea contractului lui Kylian Mbappe, care a semnat o nouă înțelegere, valabilă pe următoarele trei sezoane. Astfel, deși presa internațională anunța transferul atacantului francez la Real Madrid ca fiind unul iminent, cel mai bun jucător din ultimele sezoane de la Paris rămâne pe Parc des Princes.

Campionul mondial devine astfel cel mai bine plătit jucător din lume, iar acest lucru a stârnit indignare, în special în Spania, acolo unde atât presa, cât și oficialii LaLiga, au avut acuzații dure la adresa clubului francez și a jucătorului.

Chiar înainte ca PSG să anunțe oficial că Mbappe și-a prelungit contractul, LaLiga a emis un comunicat în care anunța că depune plângere împotriva campioanei Franței, argumentându-și decizia. Mai mult, în comunicat a fost atacat și președintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, cel care ocupă funcții importante în Comitetul Executiv UEFA și ECA.

„În fața posibilului anunț al lui Kylian Mbappe că își va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain, LaLiga vrea să exprime că astfel de acorduri atentează la sustenabilitatea economică a fotbalului european, punând în pericol sute de mii de locuri de muncă și integritate sportivă, nu doar în competițiile europene, ci și campionatele domestice.

Este scandalos că un club precum PSG, care în sezonul trecut a pierdut mai mult de 220 de milioane de euro, după ce a strâns pierderi în valoare de 700 de milioane de euro în ultimele sezoane (inclusiv declarând venituri din partea sponsorilor în cantități îndoielnice) cu o valoare a lotului sportiv în jur de 650 de milioane pentru acest sezon 2021/22, ar putea face față unui acord de astfel de caracteristici, în timp ce cluburile care și-ar fi putut asuma transferul jucătorului fără să le fie compromisă masa salarială, rămân fără să îl poată transfera.

Pentru motivele menționate, La Liga va înainta o plângere împotriva lui PSG în fața UEFA, autorităților administrative și europene din Franța și în fața organelor competente ale Uniunii Europene, pentru a continua apărarea ecosistmeului economic al fotbalului european și a sustenabilității sale.

Atât LaLiga, cât și multe instituții din fotbalul european erau pline de speranță că odată cu intrarea președintelui lui PSG, domnul Al-Khelaifi, în organismele de gestiune ale fotbalului european precum Comitetul Executiv UEFA și președențiia ECA, s-ar abține din astfel de practici, știind răul gravisim pe care îl cauzează, dar nu a fost așa, ci dimpotrivă. Fiind la PSG cu mase salariale inacceptabile, cu pierderi economice mari în sezoanele trecute, își asumă o investiție imposibilă în această situație, care implică fără îndoială neîndeplinirea normelor actuale de control economic nu doar ale UEFA, ci și ale fotbalului francez.

Astfel de comportamente demonstrează și mai mult faptul că cluburile stat nu se respectă și nici nu vor să respecte normele unui sector economic atât de important precum fotbalul, cheie pentru sustenabilitatea sutelor de mii de locuri de muncă.

Astfel de comportamente conduse de Al-Khelaifi, președintele lui PSG, din postura lui de membru al Comitetului Executiv, președinte ECA, sunt un pericol pentru fotbalul european, la același nivel cu Superliga”, se arată în comunicatul LaLiga.

