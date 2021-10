Kun Aguero, direct la spital după ce nu a mai putut continua meciul cu Alaves! Comunicatul oficial al clubului 

După demiterea lui Ronald Koeman, Joan Laporta l-a convins pe Xavi Hernandez să o preia pe Barcelona. Doar că fostul internațional spaniol trebuie să își rezilieze înțelegerea cu Al Sadd, alături de care mai are contract până în 2023. Așa că președintele Barcelonei l-a numit interimar pe Sergi Barjuan, antrenorul echipei a doua.

Primul meci condus de fostul jucător de bandă al catalanilor a fost contra lui Alaves, 1-1, unde Kun Aguero (33 ani) a fost folosit pentru prima dată titular. Însă, argentinianul a rezistat doar 41 de minute pe teren, acuzând probleme respiratorii, iar staff-ul medical a dorit să îl supună la mai multe investigații.

„Sergio Aguero a acuzat dureri în zona pieptului și a fost transportat la spital pentru un examen cardiac”, a fost comunicatul oficial al clubului.

@aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO