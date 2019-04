Cifrele lui s-au prabusit in acest sezon! E primul care pleaca de pe Bernabeu: nu mai face fata in momentele cheie

Mai multi jucatori de la Real Madrid sunt pregatiti sa-si faca bagajele in aceasta vara.

Plecarea lui Toni Kroos de la Real Madrid la finalul sezonului a devenit un lucru obisnuit de-a lungul sezonului in discutiile legate de echipa de pe Santiago Bernabeu. Nivelul de joc al mijlocasului german nu se ridica la cel al fotbalistului urias pe care formatia antrenata acum de Zinedine Zidane s-a bazat in ultimele sezoane.

In ultimul meci din La Liga, cel jucat importiva Valenciei, Toni Kroos a parasit terenul dupa 64 de minute, in incercarea lui Zidane de a revigora jocul echipei sale. Este un lucru total diferit de ceea ce s-a intamplat in sezoanele trecute. In aceasta campanie, mijlocasul german a fost inlocuit de nu mai putin de 10 ori.

De cand a venit la Real Madrid in vara lui 2014, Toni Kroos a fost inlocuit de 50 de ori. Totusi, spre deosebire de acest sezon, in trecut, neamtul a fost schimbat in partide din competitii care erau deja decise pentru Real Madrid. Spre exemplu, sezonul trecut, Kroos a fost schimbat de Zidane tot de 10 ori, insa numai in finalul partidei sau in meciuri din competitii decise deja pentru echipa de pe Bernabeu.

Mai mult, in sezonul curent, sapte dintre cele 10 inlocuiri ale lui Toni Kroos in echipa, au venit cu mai mult de 15 minute ramase de jucat din partida.