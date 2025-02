Madrilenii au dominat prima repriză a partidei de pe El Sadar, iar Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 15, marcând cel de-al 17-lea său gol din acest sezon în campionat.

Jude Bellingham a fost eliminat în minutul 39, după un dialog aprins cu centralul partidei, iar la pauză Real Madrid a intrat cu avantaj de un gol, dar cu un om în minus pe teren. În minutul 57, gazdele au egalat după un penalty dictat după intervenţia VAR, în urma unui fault al lui Camavinga asupra lui Budimir. Tot Budimir a executat şi a transformat.

Madrilenii sunt primii în clasament, cu 51 de puncte, urmați de Atletico Madrid (49 de puncte) şi de FC Barcelona (48 de puncte), ambele cu un meci mai puţin disputat.

Ce i-ar fi spus Jude Bellingham arbitrului

La finalul partidei, experții i-au citit pe buze mijlocașului englez, pentru a stabili ce i-a spus jucătorul centralului, înainte de a fi eliminat.



Potrivit Marca, Jude Bellingham nu a fost de acord cu o decizie luată de Munuera Montero, apoi i-ar fi spus "Vorbesc cu tine cu respect, du-te naibii", moment în care arbitrul a scos cartonașul roșu.

Ce a declarat Jude Bellingham după meci

"E clar că a fost o greşeală, a fost o eroare de comunicare. Nu vreau să spun ce am spus acolo, dar e mai degrabă ‘la dracu”. Vreau ca toată lumea să ştie că nu am vrut să-mi pun echipa într-o astfel de situaţie, să joace în zece.

Dacă vedeţi reluările, puteţi observa că nu e acelaşi lucru, sper ca Federaţia să ia asta în considerare. Nu am insultat pe nimeni, se poate vedea asta clar în video. Nu am spus-o direct către arbitru, am spus-o către mine. A fost o lipsă de înţelegere, o greşeală clară a arbitrului.

Nu am insultat niciodată arbitrul, sunt bucuros că există imagini unde se poate observa realitatea, în ciuda raportului arbitrului. Sunt aici să-mi cer scuze faţă de coechipierii mei, pentru că i-am pus într-o poziţie dificilă azi", a declarat britanicul, potrivt Marca.