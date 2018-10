Chin MAXIM pentru Messi! Nu poate sa doarma si medicii nu stiu ce sa-i mai spuna. Detalii de ultima ora dupa accidentare

Leo Messi trece prin momente dificile.



S-a accidentat la brat in meciul cu Sevilla si e out pentru cel putin 3 saptamani. Messi a inceput tratamentul, dar n-a scapat de durerile cumplite. Catalanii de la Sport scriu ca Messi nu poate sa doarma in timpul noptii, in ciuda medicamentelor pe care le ia la culcare. Leo i-a cautat pe medici pentru a le cere ajutorul, insa tot ce au putut doctorii sa-i spuna e sa aiba rabdare!



Specialistii din afara clubului sustin ca estimarea facuta de Barcelona, 3 saptamani fara Messi, este una optimista. Leo ar putea sa fie out mai bine de o luna, avand in vedere ca doctorii Barcei au decis sa nu-l opereze.

Pentru a-si reface moralul, Leo a iesit ieri in oras cu sotia si cu prietenii Suarez si Coutinho.