”Here we go!”. Transferul anunțat de Fabrizio Romano la miezul nopții

Internaționalul spaniol va pleca din La Liga și va semna cu Union Berlin, din postura de jucător liber. Cele două părți au ajuns la un acord și Isco va face vizita medicală în cursul zilei de marți, notează jurnalistul Fabrizio Romano, pe contul său de Twitter.

Isco a primit mai multe oferte, din mai multe campionate, dar a ales în cele din urmă să semneze cu ocupanta locului doi din Bundesliga.

Union Berlin are, poate, cel mai bun start de sezon din istoria clubului. Are 36 de puncte după 18 runde și este pe locul doi, la un singur punct în spatele liderului Bayern Munchen. Leipzig, cu 35 de puncte, și Borussia Dortmund cu 34 de puncte, completează tabloul locurilor de Champions League.

Union Berlin are set to sign Isco on free transfer, here we go! Agreement now in place and medical tests scheduled on #DeadlineDay. Huge one for Union. ???????????????? #transfers

Isco has accepted after receiving many approaches from different countries — done as called by @Plettigoal. pic.twitter.com/EuURRv2d2O