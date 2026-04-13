Atletico Madrid și FC Barcelona își dau întâlnire pe ”Metropolitano” marți, în returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În tur, echipa pregătită de Diego Simeone s-a impus cu 2-0.

Hansi Flick pune gaz pe foc: ”Suntem mai buni decât Atletico. Va fi incredibil!”

Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a fost prezent luni la conferința de presă premergătoare duelului. El a explicat că simte că jucătorii săi pot produce surpriza și că pot întoarce soarta împotriva rivalei din campionat.

Tehnicianul a ”inflamat” și duelul exprimând faptul că echipa sa este mai bună decât Atletico prin prisma rezultatelor din ultimele meciuri.

”Am sentimentul că va fi diferit față de tur. Va fi incredibil. Putem reveni. Este posibil. Știm că jucăm împotriva unei echipe puternice, cu jucători buni atât în atac, cât și în apărare, dar putem reveni. Trebuie să fim puternici din toate punctele de vedere și să profităm de oportunitățile noastre.

Mentalitatea și atitudinea vor fi foarte importante mâine. Echipa mea, așa cum am mai spus, trebuie să fie conectată cu fanii. Și vedem respectul pe care îl au pentru evoluțiile noastre. Fiecare acțiune va fi importantă. Trebuie să credem. Echipa este pe drumul cel bun. Trebuie să avem curaj și să jucăm bine. Avem calitate. În meciurile cu Atletico, de obicei suntem echipa mai bună.

Vreau să jucăm un fotbal bun și putem să ne apărăm mai bine. Este vorba despre întreaga echipă. Toată lumea trebuie să fie conectată. Trebuie să ne apărăm ca un tot unitar. Fără minge, trebuie să gestionăm bine spațiile și să le micșorăm. Iar cu mingea, să ne creăm ocazii. Suntem capabili să marcăm”, a spus Flick, potrivit Marca.

Simeone ”tremură” înainte de returul cu Barcelona! Două probleme mari la Atletico Madrid

Prima bătaie de cap vine din linia de apărare. David Hancko s-a accidentat la gleznă și are șanse mici să fie apt pentru retur. În plus, Marc Pubill este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Simeone nu are soluții stabile nici în restul defensivei. Robin Le Normand a avut evoluții oscilante în acest sezon, iar Clement Lenglet și Gimenez se confruntă și ei cu probleme fizice.

A doua problemă apare între buturi. Jan Oblak, titular incontestabil în ultimii ani, a lipsit aproximativ o lună din cauza unei accidentări. În absența sa, Juan Musso a avut prestații solide și a oferit siguranță echipei.

Potrivit presei spaniole, Simeone nu a decis încă cine va apăra în retur. Oblak a revenit la antrenamente, însă forma lui Musso ridică semne de întrebare privind alegerea finală.