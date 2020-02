Gest superb facut de jucatorii Barcelonei pentru Dembele! Cum au aparut catalanii pe teren la meciul cu Getafe

Catalanii sunt alaturi de francez.

Francezul este la a opta accidentare de la venirea din 2017, de la Dortmund. Atacantul a fost extrem de ghinionist si nu a jucat aproape deloc pentru Barcelona, in acest sezon bifand doar 9 meciuri si marcand un singur gol.

In varsta de 22 de ani, Dembele s-a accidentat din nou in urma cu 2 saptamani, iar jucatorii Barcelonei, in frunte cu Lionel Messi au iesit pe teren cu tricouri pe care era inscriptionat numele francezului, pentru a-si arata sprijinul pentru acesta

.

Dembele a ratat 65 de meciuri din cauza accidentarilor si va lipsi pana la sfarsitul sezonului, motiv pentru care catalanii vor sa folosesca "medical joker-ul", optiunea prin care se poate transfera un jucator dupa inchiderea ferestrei de transferuri, in cazul de forta majora.