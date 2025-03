Cu oferta pe masă, fundașul de 23 de ani al lui Arsenal a rupt tăcerea înaintea meciului cu PSV Eindhoven.



Fundașul a rupt tăcerea



Saliba este una dintre piesele de bază ale chippie lui Mikel Arteta și a atras atenția marilor cluburi europene, inclusiv a madrilenilor, care caută întăriri pentru defensivă din cauza accidentărilor lui David Alaba și a unei posibile plecări a lui Antonio Rüdiger.



Cu toate acestea, fundașul francez a fost ferm în privința viitorului său.



„Sunt foarte fericit aici, mai am doi ani și jumătate de contract și vreau să continui. Nu am avut discuții despre prelungire, dar nu e nicio grabă. Vreau să câștig trofee cu Arsenal. Dacă pleci de aici fără să fi câștigat nimic, fanii te vor uita. Am fost aproape, dar sunt sigur că vom reuși”, a declarat Saliba.



Apărătorul născut în Bondy, Franța, este cotat la 80 milioane de euro, conform Transfermarkt.



De la sosirea în Londra, fundașul a strâns 121 apariții, a înscris șapte goluri și a livrat decisiv de două ori.



Un singur cartonaș roșu a primit Saliba în întreaga sa carieră (243 meciuri), acesta în tricoul lui Arsenal, într-un meci cu Bournemouth din octombrie 2024.