Frenkie de Jong, la capătul puterilor pe Camp Nou. Xavi pune presiune pe olandez: „Vom vedea”

Frenkie de Jong se află din vara anului 2019 la Barca și a avut parte de multe îndoieli în această vară venite de la conducerea catalană, iar Xavi se pare că nu a calmat deloc situația.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe antrenorul trupei de pe Camp Nou pe rețelele social media. Xavi a vorbit despre situația mijlocașului și a dat de înțeles că orice este posibil, inclusiv o plecare la sfârșitul perioadei de mercato.

„Consider că Frenkie (n.r. de Jong) este important pentru mine, se află în lot și asta este. Până pe 31 august vom vedea ce se va întâmpla, pentru că piața de transferuri este încă deschisă. Nu știm ce se va întâmpla cu mulți jucători până la finalul ferestrei de mercato”, au fost cuvintele lui Xavi.

