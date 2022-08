E gata! Unde va juca Marcus Rashford în sezonul următor

Despre Marcus Rashford, atacantul "diavolilor roșii", s-a scris că ar părăsit United pentru PSG, iar ambele părți ar fi fost de acord. Însă, situația internaționalului englez a fost clarificată chiar de antrenorul său de pe Old Trafford.

Erik ten Hag a venit în această vară la cârma trupei și, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media, a vorbit despre faptul că Rashford nu va ajunge la PSG și că este în planurile sale de viitor.

„Rashford este foarte important, ați văzut încă din prima zi - sunt foarte fericit pentru el și cu siguranță nu vreau să-l pierd. Rashford este în planurile noastre. El va rămâne la Manchester United”, a declarat Erik ten Hag.

