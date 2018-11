FOTO | Moment tensionat la Bilbao - Getafe! Ganea a prins pentru prima data lotul si a asistat la o scena incredibila

Cristi Ganea a prins pentru prima data lotul lui Athletic Bilbao de la transferul de la Viitorul.

Ganea a asistat de pe banca la un moment tensionat petrecut in prima repriza a meciului cu Getafe.



In minutul 36, secundul lui Athletic Bilbao a sarit de pe banca si i-a cerut socoteala intr-un mod violent lui Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe.



Conflictul a plecat de la o faza a lui Muniain la care arbitrul a dictat fault in atac. Secundul lui Bilbao a fost eliminat.