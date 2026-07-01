Eliminată încă din faza grupelor la CM 2018 și CM 2022, selecționata lui Julian Nagelsmann a ajuns până în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

După ce a încheiat pe primul loc Grupa E de la CM 2026 cu Coasta de Fildoeș, Ecuador și Curacao, Germania s-a oprit în prima rundă eliminatorie după ce a fost învinsă de Paraguay la loteria penaltiurilor (1-1, 3-4 d.l.d.).

Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!”

Toni Kroos, retras în urmă cu doi ani din fotbal la Real Madrid, a trimis săgeți către jucătorii Germaniei. A explicat faptul că niciunul nu e de clasă mondială și că în trecut nemții aveau o tărie mai mare de caracter.

”În acest moment nu avem niciun jucător de clasă mondială. Avem jucători cu potențial de clasă mondială, dar asta nu înseamnă că sunt deja de nivel mondial.

Jucătorii de clasă mondială sunt cei care decid în prezent toate meciurile de la Cupa Mondială și se află în fruntea clasamentului golgheterilor. Noi nu avem niciunul acolo, trebuie să fim sinceri în privința asta.

Pe vremuri, când aveam turnee reușite, aveam mereu senzația că putem schimba ritmul și trece într-o treaptă superioară.

Echipa aceasta, în prezent, nu mai este capabilă de asta. Credem pur și simplu că suntem mai buni decât Paraguay și că vom câștiga cumva”, a spus Kroos.