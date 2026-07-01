Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!”

Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nemții au bifat încă un Mondial modest.

TAGS:
Toni KroosKroosCM 2026Germania
Din articol

Eliminată încă din faza grupelor la CM 2018 și CM 2022, selecționata lui Julian Nagelsmann a ajuns până în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

După ce a încheiat pe primul loc Grupa E de la CM 2026 cu Coasta de Fildoeș, Ecuador și Curacao, Germania s-a oprit în prima rundă eliminatorie după ce a fost învinsă de Paraguay la loteria penaltiurilor (1-1, 3-4 d.l.d.).

Toni Kroos e dur după eliminarea din America: ”Trebuie să fim sinceri! Nu avem niciunul!”

Toni Kroos, retras în urmă cu doi ani din fotbal la Real Madrid, a trimis săgeți către jucătorii Germaniei. A explicat faptul că niciunul nu e de clasă mondială și că în trecut nemții aveau o tărie mai mare de caracter.

”În acest moment nu avem niciun jucător de clasă mondială. Avem jucători cu potențial de clasă mondială, dar asta nu înseamnă că sunt deja de nivel mondial.

Jucătorii de clasă mondială sunt cei care decid în prezent toate meciurile de la Cupa Mondială și se află în fruntea clasamentului golgheterilor. Noi nu avem niciunul acolo, trebuie să fim sinceri în privința asta.

Pe vremuri, când aveam turnee reușite, aveam mereu senzația că putem schimba ritmul și trece într-o treaptă superioară.

Echipa aceasta, în prezent, nu mai este capabilă de asta. Credem pur și simplu că suntem mai buni decât Paraguay și că vom câștiga cumva”, a spus Kroos.

Germania - Paraguay a avut loc la Foxborough, Massachusetts, pe ”Gillette Stadium”. Sud-americanii au deschis scorul în minutul 42, prin Julio Enciso, iar în actul secund, Kai Havertz a restabilit egalitate aîn minutul 54.

Meciul a ajuns până la loteria penaltiurilor, unde Paraguay s-a impus cu 4-3. Mauricio, Gomez, Galarza și Canale au punctat pentru paraguayeni, în timp ce Kimmich, Musiala și Amiri au făcut-o pentru nemți.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Flăcări la metrou, în stația Universitate. Focul ar fi pornit din cauza infiltrațiilor provocate de furtună. VIDEO
Flăcări la metrou, în stația Universitate. Focul ar fi pornit din cauza infiltrațiilor provocate de furtună. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali nu a votat legea pe care o așteptau fanii! Suporterii FCSB au reacționat imediat
Gigi Becali nu a votat legea pe care o așteptau fanii! Suporterii FCSB au reacționat imediat
ULTIMELE STIRI
Anglia - DR Congo 0-0. A început meciul
Anglia - DR Congo 0-0. A început meciul
Florin Motroc a ales cel mai bun fotbalist din Superliga trecută: „L-aș fi văzut la o echipă din top 5 campionate”
Florin Motroc a ales cel mai bun fotbalist din Superliga trecută: „L-aș fi văzut la o echipă din top 5 campionate”
"Conduceam cu 2-0, Ilie a marcat din lovitură liberă și ne-au bătut cu 3-2. S-au urcat toți pe garduri!" Motoc, despre cel mai valoros adversar
"Conduceam cu 2-0, Ilie a marcat din lovitură liberă și ne-au bătut cu 3-2. S-au urcat toți pe garduri!" Motoc, despre cel mai valoros adversar
Grecii au făcut anunțul: fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la noua echipă
Grecii au făcut anunțul: fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la noua echipă
Marius Marin, direct în Top 3 după transferul la arabi: 2.800.000€
Marius Marin, direct în Top 3 după transferul la arabi: 2.800.000€
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland stă la pândă

FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”

FCSB, înlocuitor pentru Ștefan Târnovanu: ”Un portar care promite”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Marius Marin, direct în Top 3 după transferul la arabi: 2.800.000€
Marius Marin, direct în Top 3 după transferul la arabi: 2.800.000€
Grecii au făcut anunțul: fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la noua echipă
Grecii au făcut anunțul: fostul jucător de la FCSB a fost prezentat la noua echipă
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia
Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
75.000.000 de £ pentru fotbalistul dorit de Enzo Maresca la Manchester City
Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Alte subiecte de interes
Barcelona a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Pedri, "rupt" de Toni Kroos la EURO 2024
Barcelona a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Pedri, "rupt" de Toni Kroos la EURO 2024
Toni Kroos, dezvăluiri incredibile după eliminarea Germaniei de la EURO 2024: ”M-a durut tot corpul!”
Toni Kroos, dezvăluiri incredibile după eliminarea Germaniei de la EURO 2024: ”M-a durut tot corpul!”
Ramane la Real Madrid! Primul nume anuntat oficial: "Am ajuns la un acord!" Era pe lista de transferuri din vara
Ramane la Real Madrid! Primul nume anuntat oficial: "Am ajuns la un acord!" Era pe lista de transferuri din vara
REVOLUTIE TOTALA la PSG! Seicii pregatesc lovitura verii in Europa: vor 3 JUCATORI de la Real! Suma de transfer e uriasa
REVOLUTIE TOTALA la PSG! Seicii pregatesc lovitura verii in Europa: vor 3 JUCATORI de la Real! Suma de transfer e uriasa
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

stirileprotv Un pasager a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la păcănele, pe aeroportul din Las Vegas. Pariase 10 dolari

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

stirileprotv Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat

Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

stirileprotv Simion (AUR): Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan. Îl somăm să desemneze săptămâna aceasta un premier

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!