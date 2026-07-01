Cristi Chivu a dat lovitura! Al treilea jucător care a semnat cu Inter: ”Am ajuns la un acord”

După ce Aleksandar Stankovic și Manuel Akanji au semnat în această vară cu Inter Milano, clubul ”nerazzurrilor” i-a securizat serviciile și veteranului de la echipă, Henrikh Mkhitaryan (37 de ani).

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, armeanul a semnat prelungirea contractului cu Inter Milano pe un sezon. El se află la clubul de pe ”Giuseppe Meazza” din vara lui 2022, când Inter l-a adus gratis de la AS Roma.

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”Mijlocașul a semnat oficial prelungirea contractului până în 2027”, a anunțat Inter într-un comunicat oficial. ”Suntem bucuroși să anunțăm că am ajuns la un acord să-i extindem contractul lui Mkhitaryan.

Va rămâne la clubul nostru până pe 30 iunie 2027”, a transmis Inter.

Anunțul vine la o zi după ce presa din Italia a scris că fotbalistul va rămâne pentru încă un an la formația dirijată de Cristi Chivu, cu care a câștigat titlul și Coppa Italia în stagiunea recent încheiată.

Mijlocașul a bifat la echipa ”nerazzurrilor” sezonul trecut 30 de meciuri în Serie A (patru goluri, două assist-uri), patru în Coppa Italia (un assist), patru în Champions League și unul în Sopercoppa Italiana.

Noul sezon din Serie A începe spre sfârșitul lunii august. Până atunci, Inter va bifa patru meciuri de pregătire: