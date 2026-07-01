Rapid s-a înțeles cu Daniel Graovac (32 de ani), fotbalistul plecat liber de contract de la FCSB la finalul stagiunii recent încheiate. El va ajunge curând și în cantonamentul giuleștenilor din Bad Leonfelden, Austria.

Marți, Marian Aioani a oferit un scurt interviu reprezentanților mass-media aflați la Bad Leonfelden și, printre altele, a fost întrebat și despre Daniel Graovac, chiar dacă fotbalistul nu a fost încă prezentat oficial în Grant.

Aioani a evidențiat că, în ciuda faptului că a fost prima dată când a auzit despre mutarea lui Graovac la Rapid, îl așteaptă cu brațele deschide pe fostul stoper de la FCSB și speră să-i ajute pe giuleșteni cât mai mult.

”Îl așteptați și pe Graovac? E un plus pentru voi, ținând cont de experiența lui?” E prima dată când aud! Îl așteptăm, cum i-am primit pe toți băieții până acum, îi întâmpinăm cu brațele deschise. Sper să ne ajute și să dea tot ce e mai bun”, a spus Aioani.

Ce a mai spus Aioani

”Nu e chiar așa cald ca în România, ieri când am plecat a fost îngrozitor de cald. Momentan este ok, sperăm să ne ajute vremea. Avem antrenamente, avem meciuri. Sperăm să ne ajute

(n.r. Cum se anunță cantonamentul. Sunteți cu gândul la ce urmează în noul sezon?) Bineînțeles. Primul meci îl avem cu Sepsi acasă, trebuie să începem cu dreptul. Tot ce o să pregătim aici o să o facem pentru campionat. Trebuie să începem cu dreptul.

(n.r. Aveți adversari de calibru, Dinamo Kiev, Rapid Viena. E important să aveți teste grele?) Ne arată unde suntem ca valoare și ca pregătire fizică, pentru că suntem într-o perioadă în care trebuie să acumulăm. A venit domnul Pancu acum cu alte cerințe, să ne adaptăm la ce spune el.

(n.r. Vă ține Pancu în priză?) Da, pentru el cel mai important lucru e să avem intensitate la antrenament. Este cu gura pe noi și este acolo să ne motiveze și mai mult decât suntem”, a mai spus Marian Aioani.

Kodor, ultima achiziție a Rapidului. A sosit la fix în Giulești și se află acum în Austria

Jason Kodor face parte din delegația Rapidului care a plecat luni spre Austria. Giuleștenii vor disputa aici patru partide amicale, după cum urmează: