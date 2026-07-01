OFICIAL Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia

Încă o plecare de la FCSB: Roș-albaștrii cedează un fundaș în Grecia Stranieri "Copilul ăsta a jucat foarte bine și pe stânga, și pe dreapta!" Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui fotbalist de la FCSB 
SPORT.RO
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FCSB continuă mutările pe piața transferurilor și se desparte de încă un fotbalist.

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alexandru panteaFCSBLevadiakos FCElias Charalambous
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Alexandru Pantea a fost împrumutat oficial la Levadiakos FC, în prima ligă elenă. Trecerea apărătorului dreapta în fotbalul din Grecia a fost facilitată de Elias Charalambous, antrenorul cipriot convingându-l să semneze cu noua sa echipă. La Levadiakos, fotbalistul român îi va lua locul lui Triantafyllos Tsapras, jucător cedat la Panathinaikos în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Clubul elen a precizat că a obținut împrumutul fundașului, păstrând și o opțiune de cumpărare definitivă, iar jucătorul va îmbrăca tricoul cu numărul 2.

Oficialii echipei bucureștene au anunțat despărțirea cu un mesaj pe rețelele de socializare:: „FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”.

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Cifrele și reperele din cariera jucătorului

Născut la București în septembrie 2003, apărătorul în vârstă de 22 de ani evoluează cu precădere în banda dreaptă. Produs al academiei roș-albastre, el a strâns 104 prezențe și a oferit 6 pase decisive pentru prima echipă a celor de la FCSB. În stagiunea precedentă, fotbalistul a bifat 35 de meciuri în toate competițiile, dintre care 9 în Europa League, reușind trei pase decisive.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, cota de piață actuală a internaționalului român este de 700.000 de euro, iar contractul său cu formația bucureșteană expiră la data de 30 iunie 2029. Pe parcursul întregii sale cariere profesioniste, jucătorul a adunat 137 de partide oficiale. Palmaresul său intern cuprinde două titluri de campion (2024, 2025), două Supercupe ale României și o Cupă a României, câștigată în 2020.

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