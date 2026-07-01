Alexandru Pantea a fost împrumutat oficial la Levadiakos FC, în prima ligă elenă. Trecerea apărătorului dreapta în fotbalul din Grecia a fost facilitată de Elias Charalambous, antrenorul cipriot convingându-l să semneze cu noua sa echipă. La Levadiakos, fotbalistul român îi va lua locul lui Triantafyllos Tsapras, jucător cedat la Panathinaikos în schimbul sumei de 3 milioane de euro. Clubul elen a precizat că a obținut împrumutul fundașului, păstrând și o opțiune de cumpărare definitivă, iar jucătorul va îmbrăca tricoul cu numărul 2.

Oficialii echipei bucureștene au anunțat despărțirea cu un mesaj pe rețelele de socializare:: „FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”.