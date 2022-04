Pe 18 aprilie, Ronaldo a anunțat că unul dintre gemenii pe care îi aștepta alături de partenera sa Georgina Rodriguez a murit la naștere. Lumea fotbalului a trimis o mulțime de mesaje de susținere pentru fotbalistul lui Manchester United, iar fanii lui Real Madrid nu au rămas mai prejos.

La meciul cu Espanyol, în urma căruia Real Madrid poate deveni matematic campioana Spaniei, fanii de pe Santiago Bernabeu au scandat: "Cristiano, Cristiano". S-a întâmplat în minutul 7, numărul purtat de fotbalistul portughez.

Real Madrid fans chanting Cristiano Ronaldo's name at the 7th minute in their match against Espanyol ❤️

