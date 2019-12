FABULOS |"Lucreaza in liniste, in culise!" PEREZ e obsedat sa il aduca pe Mbappe pe Bernabeu! Lasa totul deoparte si se concentreaza pe transferul starului francez! DETALII INCREDIBILE in presa spaniola

Presa spaniola dezvaluie cum pregatesc cei de la Real Madrid transferul lui Mbappe.

Starul celor de la PSG, Kylian Mbappe, este tinta principala a celor de la Real Madrid. Perez a incercat sa il transfere pe Mbappe si in vara acestui an, insa mutarea a picat.

Jurnalistii spanioli de la AS spun ca la finalul sezonului, Real Madrid va face inca o oferta pentru a-l aduce pe Bernabeu pe Mbappe. Acestia spun ca in ultimul an, madrilenii au lucrat in detaliu pentru a-l putea aduce pe cel mai bine cotat jucator din lume sub comanda lui Zidane.



"Pe parcursul ultimului an, clubul din La Liga a lucrat in liniste, in culise, pentru a pastra relatii cordiale cu PSG, in perspectiva unor viitoare achizitii. Acesta actiuni constrasteaza cu cele din 2018, cand Real Madrid publica un comunicat oficial in care nega interesul pentru Mbappe. Figuri importante din club si-au declarat admiratia fata de francez. Sergio Ramos si Dani Carvajal sunt doua dintre ele", scriu spaniolii de la AS.