Emotionant e putin spus. Clipele in care Ezequiel Garay si sotia sa isi vad copiii dupa 2 luni de carantina

Ezequiel Garay (33 de ani), fundasul argentinian al Valenciei, a fost primul jucator din La Liga depistat cu coronavirus, la mijlocul lunii martie.

Fotbalistul a fost obligat sa se izoleze impreuna cu frumoasa sa sotie, Tamara Gorro, departe de cei doi copii ai cuplului, pe care i-au revazut abia acum.

”2020 n-a inceput bine pentru mine, am coronavirus. Sunt bine si tot ce pot face e sa respect sfaturile si sa stau izolat, acasa”, spunea Garay la data de 15 martie, atunci cand a aflat ca e infectat cu Covid-19.

Chiar cu o zi inainte, sud-americanul si sotia sa luasera decizia de a-i trimite pe copii la bunici, la Madrid, fara sa-si imagineze ce avea sa se intample. Astfel, inasprirea ulterioara a masurilor de limitare a circulatiei pe teritoriul Spaniei a facut ca Ezequiel si Tamara sa ramana mult timp despartiti de micutii Shaila (4 ani) si Antonio (2 ani).

Intr-un material filmat extrem de emotionant, postat pe contul de Instagram al Tamarei Gorro, se poate vedea cum cosmarul intregii familii s-a incheiat, parintii primind permisiunea de a se deplasa de la Valencia la Madrid, acolo unde si-au revazut copiii. Lacrimile si fericirea care se poate citi pe fetele celor patru vorbesc de la sine despre incarcatura momentului.

”In sfarsit!!! In sfarsit!!! Dupa doua luni, ne-am reintalnit. Imi cer scuze pentru calitatea filmului facut si editat de mama mea, dar mi s-a parut atat de pretios incat l-am publicat. Asta inseamna VICTORIA in aceasta perioada dificila. Nu am cuvinte sa descriu ceea ce simt. Am avut nevoie de patru saptamani pentru a obtine toate permisele necesare care sa justifice autoritatilor motivul deplasarii”, e doar o parte a unui mesaj mai lung postat de Tamara Gorro, casatorita din 2012 cu Ezequiel Garay.