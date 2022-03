El Clasico pe piața transferurilor! Barcelona și Real Madrid luptă pentru un jucător din Premier League

Cu mai puțin de două zile înainte de El Clasico, jurnalistul Fabrizio Romano, un specialist în transferuri, a anunțat că Barcelona și Real Madrid ar fi interesate de aducerea fundașului stânga Sergio Reguilon (25 de ani), care joacă la Tottenham.

Internaționalul spaniol a fost crescut de Real Madrid, care l-a vândut în septembrie 2020 la Tottenham, pentru 30 de milioane de euro. Reguilon evoluează constant la formația londoneză, unde a strâns deja 64 de meciuri și două goluri.

"Barcelona monitorizează situația sa, dar sunt și alte cluburi europene de top interesate, e o cursă deschisă", a scris sursa citată, care anunță și marele avantaj al lui Real Madrid. Spaniolii au o clauză de răscumpărare a lui Reguilon, în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro.

La prima echipă a lui Real Madrid, Sergio Reguilon a jucat în doar 22 de meciuri. El a fost împrumutat la Logrones și la Sevilla, cu ultima reușind să își treacă în palmares trofeul Europa League, în sezonul 2019/2020.

În acest sezon, Reguilon a jucat în 28 de meciuri pentru Tottenham, a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive la formația pregătită de Antonio Conte.

