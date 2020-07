Atacul Barcelonei s-a mutat la Ibiza! Leo Messi si Luis Suarez isi fac vacanta impreuna. Sotiile Antonella si Sofia sunt nelipsite!

Cei doi super-atacanti ai Barcelonei isi incarca bateriile inainte de a relua sezonul din Liga Campionilor.

Cu un Messi insuficient si cu un Suarez mai mult accidentat, gruparea catalana a incheiat campionatul din Spania pe locul al doilea, in spatele marii rivale Real Madrid. Atmosfera incordata din vestiarul Barcelonei a fost data uitarii timp de cateva zile, antrenorul Setien permitandu-le jucatorilor sa se relaxeze intr-o scurta vacanta, in compania familiilor. Reunirea e programata cat se poate de repede, in conditiile in care la 8 august se va disputa returul cu Napoli din optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Asa cum s-a mai intamplat in trecut, Messi si Suarez au ales sa-si petreaca timpul liber impreuna, de aceasta data nu departe de Barcelona, la Ibiza, pe un iaht de lux care se inchiriza cu 50.000 de euro pe saptamana. Bineinteles, alaturi de cei doi fotbalisti sud-americani se afla frumoasele lor partenere de viata, Antonella Roccuzzo, respectiv Sofia Balbi, precum si copii celor doua cupluri.