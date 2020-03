Echipa care REFUZA sa joace cu portile inchise din cauza coronavirusului! A anuntat oficial decizia

Marti dimineata, oficialii La Liga au anuntat ca urmatoarele doua etape ale primelor doua ligi din Spania se vor juca fara spectatori, insa Real Zaragoza a refuzat cu vehementa decizia si a cerut ca meciurile sa fie amanate.

Zaragoza a emis un comunicat marti dupa-amiaza, in ciuda faptului ca aceasta decizie a fost luata de Inaltul Consiliu al Sportului.

"Real Zaragoza impartaseste ingrijorarea profunda a autoritatilor si punerea in aplicare a masurilor esentiale pentru combatarea raspandirii COVID-19. Cu toate acestea, Real Zaragoza nu ia in considerare propunerea pentru ca meciurile din etapa 32 si 33 ale La Liga SmartBank sa fie jucate cu portile inchise. Protocolul propus de Inaltul Consiliu al Sportului si comunicat de La Liga catre Real Zaragoza nu garanteaza sanatatea tuturor", au scris in comunicat oficialii Zaragozei.



In urmatoarele zile este asteptata o conferinta de presa sustinuta de presedintele clubului, Christian Lapetra, pentru a clarifica care este pozitia clubului in aceasta privinta.