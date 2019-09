DUBLA LOVITURA dintr-o singura miscare! Real vrea sa transfere un super jucator si-i promite ca-i aduce si antrenorul pe "Bernabeu"

Real Madrid incearca o dubla lovitura dintr-o singura mutare.

Real Madrid vrea sa ia cei mai buni oameni de la Tottenham. Potrivit DailyMirror, Real incearca sa-l convinga pe Eriksen sa semneze un precontract in perioada de mercato din iarna. Eriksen se afla in ultimul an de contract cu Tottenham si tocmai a refuzat o oferta de 200.000 de lire pe saptamana pentru prelungirea intelegerii.

Dincolo de salariul oferit, "galacticii" incearca sa-l convinga pe Eriksen promitandu-i ca din vara ii vor aduce pe "Bernabeu" si antrenorul. Real vrea sa-l "transfere" si pe Mauricio Pochettino la finalul actualui sezon.

Zinedine Zidane nu a reusit sa produca revolutia promisa la Real, iar situatia antrenorului francez este tot mai neclara. Esecul cu PSG, scor 0-3, din UEFA Champions League a agitat serios apele in vestiar, iar presa spaniola vorbeste tot mai des despre inlocuirea lui Zidane.