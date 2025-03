Azpilicueta a deschis scorul în minutul 38, însă gazdele au reușit să egaleze în minutul 71, din penalty, prin Puado.

În urma acestui rezultat, Atletico Madrid rămâne pe locul trei, cu 57 de puncte, podiumul fiind completat de FC Barcelona (63 de puncte) și Real Madrid (60 de puncte), ambele cu un meci mai puțin disputate.

Reacție dură din partea lui Diego Simeone

După meci, Diego Simeone a fost întrebat dacă momentul prost prin care trece echipa are legătură cu eliminarea din Champions League și controversa legată de penalty-ul anulat lui Julian Alvarez.

În optimile de finală, cu Real Madrid, în timpul loviturilor de departajare, Julian Alvarez a fost al doilea executant al echipei sale. Deși mingea a intrat în plasă, arbitrul Szymon Marciniak a anulat golul după ce VAR-ul a intervenit, considerând că atacantul argentinian a atins mingea de două ori în momentul execuției.



Senzorii integrați în mingea de Champions League ar fi detectat dubla atingere, iar arbitrul a luat decizia de a nu valida reușita. Reluările TV nu au clarificat complet dacă a fost sau nu o dublă atingere, ceea ce a stârnit o polemică internațională.

"Putem pune această situație deoparte. Am fi putut avea un parcurs bun de Liga Campionilor. Am evoluat bine, am câștigat jocul. UEFA a decis, dar noi am câștigat jocul și am fost eliminați, și nu a fost un șoc, pentru că era foarte clar ce s-a întâmplat.

Împotriva Barcelonei am fost expuși unui adversar foarte bun care a marcat patru goluri în scurt timp, iar astăzi a fost un joc plat", a declarat antrenorul.