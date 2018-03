Cristiano Ronaldo a dat marea LOVITURA: "Va avea acelasi salariu ca Messi!" Anuntul facut ASTAZI de catalani

Detinatorul Balonului de Aur ii va egala pe Messi si Neymar in topul salariiilor.

Real Madrid a reactionat dupa startul formidabil de an al lui Cristiano Ronaldo si este gata sa-i ofere un nou contract! Cristiano Ronaldo a marcat 17 goluri in cele 12 partide ale Realului de anul acesta, reusind nu mai putin de 6 "duble", golurile sale fiind decisive si in optimile Ligii Campionilor contra celor de la PSG.

Conform Mundo Deportivo, Florentino Perez este gata sa-l rasplateasca si sa-i ofere o marire de 25% a salariului, urmand ca Ronaldo sa castige la fel ca Messi si Neymar, aproximativ 40 de milioane de euro pe an!

Actualul contract al lui Ronaldo expira in 2021 si nu este clar daca noua intelegere ar fi o durata mai mare, fiind insa clar ca Ronaldo va castiga mai mult daca accepta sa-si prelungeasca intelegerea cu Real Madrid.