Contre între Xavi și un reporter înainte de El Clasico: "Ce înseamnă pentru tine echipă mare?"

Înaintea partidei, Xavi a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre El Clasico. Una dintre întrebările adresate tehnicianului catalanilor l-a enervat la culme, oferind un răspuns pe măsură.

La un moment dat, Xavi a fost întrebat "cât de importantă ar fi victoria pentru Barcelona, având în vedere că, în afară de Atletico, nu a învins nicio echipă mare recent?", situație care l-a deranjat teribil pe fostul jucător al catalanilor.

"Ce înseamnă pentru tine echipă mare? Villarreal nu e echipă mare? Napoli? Măcar Atletico este, nu? Cred că în Supercupă am fost aproape de Real, am fi putut câștiga.

De la meciul cu Bayern, am crescut și am fost competitivi în toate meciurile. Știu că este vorba despre rezultate, dar am arătat că suntem competitivi împotriva indiferent de numele adversarului", a spus Xavi, citat de Marca.