Reacția lui Carlo Ancelotti după FC Barcelona - Real Madrid 4-3



FC Barcelona a câștigat astfel al patrulea El Clasico din acest sezon: două în LaLiga, unul în Supercupa Spaniei și unul în finala Cupei Spaniei. Carlo Ancelotti a vorbit despre erorile individuale prin care echipa sa fost pedepsită.



"Într-un meci la un astfel de nivel, trebuie să faci bine ambele faze. Noi am făcut anumite greșeli clare în prima repriză care ne-au costat două goluri. Am fost aproape pe toată durata meciului și am rămas competitivi până la final", a spus Ancelotti, la conferința de presă de după meci.



Tehnicianul lui Real Madrid a adus în discuție problemele de lot ale formației sale: "Vreau să vă aduc aminte că azi ne-au lipsit cinci fundași".

Întrebat dacă a fost ultimul său El Clasico, Ancelotti a răspuns scurt: "Reiterez ce am spus ieri". La conferința de presă de dinainte de meci, Ancelotti a refuzat să ofere un răspuns clar legat de plecarea sa de la Real Madrid. "Nu știu dacă se va termina, dar luna de miere va continua până în ultima zi a vieții mele. Real Madrid, la fel ca AC Milan, sunt echipele pe care le port în inimă".