BREAKING NEWS! "Ne luam la revedere de la capitanul nostru!" Ramos pleaca de la Real Madrid! Clubul a facut anuntul oficial

Cariera capitanului la Los Galacticos se apropie de final

UPDATE! Clubul a anuntat oficial despartirea de Ramos

Conform Marca Sergio Ramos va anunta maine (17 iunie) ca pleca de la Real Madrid. Cu nici doua saptamani ramase din actualul contract, capitanul nu s-a inteles in privinta unei prelungiri.

Real i-a oferit doar un an, cu o diminuare cu 10% a salariului actual, pe cand Ramos si-ar fi dorit cel putin doua sezoane. Capitanul Madridului a castigat 22 de trofee in cei 16 ani petrecuti in capitala Spaniei, intre care 5 titluri de campioana si 4 trofee Champions League.