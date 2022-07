Barcelona ia tot! Cât plătește pentru jucătorul care a refuzat-o pe Chelsea și a ales un transfer pe Camp Nou

Fundașul francez de la Sevilla va semna un contract valabil până în 2027 cu gruparea catalană, care ar urma să plătească și o sumă impresionantă în schimbul fotbalistului.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Barcelona va plăti 50 de milioane de euro, la care se mai adaugă alte zece milioane de euro din bonusuri.

Este o ofertă mai mică față de cea făcută de Chelsea în urmă cu o săptămână. Londonezii au oferti 65 de milioane de euro pentru Kounde, dar decizia fotbalistului a cântărit decisiv pentru acest transfer.

