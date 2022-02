Barcelona e în contact strâns cu agentul său! Starul așteptat pe Camp Nou în vară

Franck Kessie (25 de ani), mijlocașul ivorian al lui AC Milan, a intrat în ultimele șase luni de contract cu actuala sa echipă și nu are, momentan, un acord cu un alt club.

Ivorianul este pe lista de transferuri a Barcelonei, iar conducerea catalană este, în acest moment, în contact cu agentul său. Kessie nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul său. Mai multe cluburi ar fi interesate de serviciile sale, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Franck Kessié has still no full agreement with any club. Barcelona are in contact with his agent since December, they are waiting for him - Kessié has not made his final choice yet. Race still open, other clubs also interested. ⚠️???????? #FCB

His AC Milan deal runs out in June 2022. pic.twitter.com/tvgT6MqqbV