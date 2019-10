Primul mare transfer al iernii! Real pune pe masa 100 de milioane de euro pentru un star din Premier League

Real Madrid pregateste un transfer important in perioada de transferuri din iarna.

Marca scrie ca Real a inceput operatiunea "Eriksen". Madrilenii vor sa dea asaltul final in iarna si au pregatit 100 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului ofensiv.

Real a vrut sa-l aduca pe Eriksen inca din vara, insa Tottenham nu a acceptat o suma mai mica de 100 de milioane de euro. Acum, situatia s-a schimbat. Eriksen va intra in ultimele sase luni de contract cu Tottenham si tocmai a refuzat prelungirea contractului. Daca englezii nu il vor transfera acum, Eriksen va putea pleca liber de contract in vara viitoare.

Potrivit Marca, Tottenham are doua variante in acest moment: fie accepta in iarna propunerea "galacticilor", Real ia jucatorul liber de contract la finalul sezonului.