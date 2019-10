LOVITURA in plin pentru Real! Cel mai scump jucator din istorie si-a anuntat plecarea: cere URGENT transfer

Real Madrid poate ramane fara cel mai scump jucator transferat vreodata.

Gareth Bale s-a saturat de situatia de la club si vrea sa plece de la Real in vara viitoare. Bale este nemultumit de statutul sau la echipa si de modul in care este tratat de Zidane si vrea sa plece la finalul sezonului, informeaza AS.

Momentul care l-a determinat pe Bale sa ia decizia capitala s-a petrecut la meciul de UEFA Champions League, partida in care Zidane l-a tinut pe banca de rezerve. "Furios si confuz" este caracterizarea lui Bale facuta de jurnalistii spanioli.

Bale, cotat la 60 de milioane de euro in acest moment, i-ar fi cerut deja agentului sau sa ii gaseasca o echipa. Bale este cel mai scump transfer realizat pana acum de Real Madrid. "Galacticii" au platit 105 milioane de euro pentru el in 2013 atunci cand l-au transferat de la Tottenham.