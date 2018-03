VIDEO FC Barcelona castiga Supercupa Catalunyei la penalty-uri in fata lui Espanyol!

Un tanar jucator englez adus in ianuarie de Barcelona se pregateste de debut in Supercupa Catalunyei contra celor de la Espanyol.

PARTIDA ESTE TRANSMISA IN DIRECT DE SITE-UL BARCELONEI SI POATE FI VAZUTA MAI JOS SI AICI



LIVE TEXT:

Min 77. Inca o ocazie mare pentru Alcacer

Min 35. Denis Suarez suteaza si el peste poarta dintr-o pozitie foarte buna

Min 6. Ocazie mare si pentru Espanyol, Cillessen apara in situatie de 1 la 1.

Min 1. Barcelona putea avea un start perfect! Paco Alcacer a scapat singur cu portarul, insa a trimis peste poarta!

Iata echipele de start:

Englezul Marcus McGuane se afla pe banca de rezerve

Ja tenim l'onze de QSF per jugar la final de la #SupercopaCAT! Som-hi, equip! #RCDE pic.twitter.com/NWLz42BuOZ — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) March 7, 2018

Mijlocasul englez Marcus McGuane se pregateste sa devina primul englez dupa aproape 3 decenii care evolueaza pentru FC Barcelona! De la Gary Lineker in 1989, niciun englez nu a mai jucat pentru catalani.

McGuane a fost transferat in luna ianuarie de la Arsenal, fiind capitanul echipei Under 18 si titular frecvent in echipa Under 23. El s-a aflat pe banca de rezerve la meciul cu BATE Borisov din Europa League in septembrie 2017 si a intrat pe teren in minutul 79.

Jucatorul de 19 ani era eligibil pentru a evolua atat pentru nationala Irlandei, cat si pentru cea a Angliei. Daca initial a jucat pentru Irlanda la Europeanul Under 17 din 2015, el a ales apoi Anglia si a evoluat la reprezentativele Under 17, Under 18 si Under 19. Dupa transferul la Barcelona, el a jucat 4 partide pentru echipa secunda.

Gary Lineker i-a urat succes tanarului jucator inainte de debutul la Barcelona in Supercupa Catalunyei ce va avea loc astazi de la ora 19.45 contra lui Espanyol.