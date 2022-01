"Acord total!". Barcelona s-a înțeles cu atacantul care îi ia locul lui Ousmane Dembele

Presa internațională a scris, duminică seară, că Ousmane Dembele și-a dat acordul verbal pentru a se transfera la Paris Saint-Germain, iar formația din Ligue 1 face tot posibilul ca mutarea să se producă încă din această fereastră de mercato.

Mercato la Barcelona: pleacă Dembele, vine Aubameyang!

Barcelona solicită 20 de milioane de euro în schimbul lui Ousmane Dembele, iar "niciuna dintre părți nu exclude posibilitatea să se ajungă la o înțelegere în ultimele ore ale ferestrei de mercato", scrie Marca.

Formația de pe Camp Nou are deja planul B pregătit, iar acesta se numește Pierre-Emerick Aubameyang. Între atacantul gabonez al lui Arsenal și Bracelona există deja "un acord total", iar în cazul în care plecarea lui Dembele la PSG se va oficializa, fostul golgheter din Premier League va fi împrumutat de catalani până la finalul sezonului, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

