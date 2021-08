A fost Messi la un pas să trădeze și să meargă la Atletico?! Diego Simeone lămurește totul

Antrenorul argentinian a vorbit în premieră despre transferul lui Messi.

Campionatul spaniol a avut parte de un șoc în această vară, când Leo Messi și-a anunțat plecarea de la Barcelona destinația PSG. Atacantul argentinian care jucase în cariera de profesionist doar pentru catalani a schimbat aerul, iar mai multe echipe au fost zvonite ca fiind pe urmele sale.

Una dintre acestea a fost și Atletico, chiar dacă a fost o rivală tradiționalăa fotbalistului în toată cariera. Totuși, Diego Simeone a ținut să clarifice situația și spune că nu s-a pus pentru nici un moment ca Messi să ajungă pe Wanda Metropolitano, oferind chiar și un argumente pentru care La Liga va continua să fie un campionat de top.

"Nu am avut ocazia s-o facem"

"Nu am fost niciodată în discuţii cu el. Nu am avut ocazia s-o facem. Este o pierdere foarte importantă pentru La Liga şi Barcelona. Premier League nu îi are nici pe Messi, nici pe Ronaldo, şi este o ligă foarte competitivă. Asta trebuie să facem şi noi", a declarat "El Cholo".