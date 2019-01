60 de milioane pentru un golgheter pur sange! Primul transfer anuntat la Real in 2019

Real Madrid se afla in criza din punct de vedere ofensiv.

Cristiano Ronaldo a ramas cel mai bun marcator al echipei in 2018 chiar daca starul portughez a plecat inca din vara la Juventus. Florentino Perez este obligat sa aduca un marcator de clasa, iar cautarile s-au oprit in Portugalia.



Potrivit AS, Real Madrid vrea sa-l aduca pe olandezul Bas Dost, de la Sporting. Real a pregatit si cele 60 de milioane de euro necesare pentru a activa clauza atacantului in varsta de 29 de ani.



Bas Dost joaca pentru Sporting din 2016 si are cifre incredibile: 83 de goluri in cele 102 partide jucate pentru portughezi.