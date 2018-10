Cu ce se ocupa "Printul" Cristea dupa ce s-a lasat de fotbal: "Imi place mai mult decat fotbalul!"

Un fost fotbalist al nationalei se ofera sa-i imbrace elegant pe Man si Ianis Hagi la Europeanul de tineret. El face tinute si pentru iubitele fotbalistilor.

"Printul" Cristea a terminat-o cu fotbalul si ii face concurenta lui Botezatu. Si-a facut un atelier de moda.

"Momentan, imi place mai mult decat fotbalul. Si in teren, si acum, sunt un om cu imaginatie, cu talent", spune Cristea.

Adrian Cristea isi scoate palaria in fata nationalei de tineret. Vrea sa-i imbrace pe pusti pentru Europeanul din Italia. I-ar face un costum si lui Gica Hagi.

"Daca nu era Gheorghe Hagi, zic eu ca nu mai era nici aceasta calificare. Ar trebui sa-i facem o statuie lui Hagi, avand in vedere ca academia lui produce fotbalisti an de an. Sau stadionul National Arena sa se cheme <<Gheorghe Hagi>>", e propunerea "Printului" Cristea.