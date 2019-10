Decizie de ultim moment! Doua meciuri de la Campionatul Mondial de rugby, anulate din cauza taifunului

Doua partide de la Campionatul Mondial de rugby au fost anulate din cauza taifunului Hagibis.



Meciurile Anglia - Franta si Noua Zeelanda - Italia, partide care ar fi trebuit sa se dispute sambata la Yokohama si Toyota, au fost anulate de organizatorii din pricina vremii. Conform previziunilor meteo, taifunului Hagibis ar trebui sa loveasca regiunea Tokyo la sfarsitul acestei saptamani.

Fiecare echipa va primi cate doua puncte in clasament, ca si cum meciurile s-ar fi terminat la egalitate.

"Am decis sa anulam unele meciuri, bazandu-ne pe ultimele previziuni meteorologice, de care am luat cunostinta in aceasta dimineata. Este regretabil, insa am luat decizia buna, deoarece siguranta este prioritatea noastra numarul 1", a declarat Alan Gilpin, directorul CM 2019.