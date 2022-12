Bombă în sportul românesc înainte de Cupa Mondială! Selecționerul a demisionat. Motivul și cine îl va înlocui

"După o serie de rezultate dezamăgitoare din ultimele şase luni pe teren şi în afara lui am decis să mă retrag din funcţia de antrenor principal al României. Simt că am dus echipa României cât de departe am putut şi că e momentul potrivit ca un antrenor român să preia echipa.

Vreau să mulţumesc jucătorilor şi staff-ului pentru efortul depus de-a lungul ultimilor trei ani şi să le urez toate cele bune pentru Cupa Mondială 2023", a declarat Andy Robinson.

Robinson a preluat echipa naţională în septembrie 2019, cu el pe banca tehnică România disputând 24 de meciuri, din care a câştigat 12, unul la ''masa verde'' (cu Belgia în 2020). În acest an, ''stejarii'' au disputat 11 meciuri, din care au câştigat cinci.

Noul staff al echipei naţionale va fi condus de Eugen Apjok (de la campioana CSM Ştiinţa Baia Mare), din postura de antrenor principal, el avându-i alături pe David Ellis - antrenor apărare, Stephen Scott - antrenor compartiment înaintare, Valentin Ursache - antrenor zona contact, Mihăiţă Lazăr - antrenor jocul în grămada ordonată, Viorel Lucaci - antrenor jocul în margine, Sosene Anesi - antrenor treisferturi.

"Numirea mea ca antrenor al echipei naţionale este o onoare şi, în acelaşi timp, o mare provocare şi responsabilitate.

Am acceptat propunerea cu sentimentul că pot duce mai departe munca predecesorului meu, căruia vreau să-i mulţumesc pe această cale pentru tot ce a făcut la echipa naţională, astfel încât să reuşim în timpul rămas până la Cupa Mondială să construim în jurul unei viziuni comune care să reflecte cât mai fidel cultura şi spiritul rugbyului românesc. Nu în cele din urmă, vreau să mulţumesc preşedintelui clubului CSM Ştiinţa Baia Mare pentru înţelegerea arătată referitor la această oportunitate", a declarat Eugen Apjok, noul antrenor principal al României.

Naţionala de rugby a României este calificată la Cupa Mondială de rugby, care va avea loc anul viitor în Franţa. ''Stejarii'' se află în Grupa B şi vor debuta pe 9 septembrie contra Irlandei, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie contra Africii de Sud, campioana en titre (tot la Bordeaux), pe 30 septembrie, împotriva Scoţiei (la Lille), iar pe 8 octombrie cu Tonga (la Lille).