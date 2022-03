United arbitrează lupta la titlu. Ponturi pariuri pentru marele derby Manchester City vs. Manchester United! (P)

Te-ai săturat de pariuri pe fotbal? Descoperă lumea tenisului, de la competiții de 250 de puncte la turnee de grand slam!

Manchester City simte presiune

Manchester City rămâne favorită la titlu. Are în continuare 3 puncte în fața celor de la Liverpool, plus un program relativ accesibil în ultimele etape.

Totuși, există meciul direct împotriva “cormoranilor”, plus acest mare derby al orașului Manchester.

Ambele partide le dispută pe teren propriu, iar în ambele pornește mai mult sau mai puțin cu prima șansă. Astăzi, statutul ei de favorită este de necontestat.

Pe lângă faptul că este campioana en-titre, are un lot incredibil, are cel mai bun antrenor din Albion și s-a impus în tur cu scorul de 2-0.

Însă, există câteva variabile care nu încântă proprii fani.

Jocul echipei pare din ce în ce mai modest, iar piese importante par ieșite din formă.

“Cetățenii” au cedat ultima partidă de Premier League disputată de Etihad, 2-3 cu Tottenham, având mari carențe în defensivă.

S-a văzut faptul că trupa lui Pep nu este obișnuită să se apere și încearcă să țină linia defensivă foarte sus. Astfel, rămâne descoperită în fața contraatacurilor și mingilor trimise lung.

În plus, nici la Everton nu s-au descurcat prea grozav. Au câștigat 1-0, însă golul a venit foarte târziu, Foden deblocând tabela în minutul 82.

Echipa de start probabilă a celor de la Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, De Bruyne, Rodri; Sterling, Foden, Mahrez

Manchester United, dezamăgire perpetuă

Paradoxul face că Manchester United să fie în top 4, însă în același timp să fie departe de un finish în acest mult râvnit top.

Paradoxul este ușor explicabil: United are 2 puncte peste Arsenal și 5 peste Tottenham, însă 3 respectiv 2 meciuri în plus.

Apoi, programul celor de la Manchester este infernal, urmând partide cu City, Tottenham, Liverpool și Leicester.

Pe lângă acestea, mai există și returul cu Atletico Madrid, meci cu multă tensiune și presiune, care poate deregla starea lotului.

În cele din urmă, trebuie să vorbim și despre joc.

United pare fantoma echipei care în “era Ferguson” se lupta constant pentru titlu.

De la venirea lui Rangnick totul pare haotic, rezultate pozitive sunt fortuite iar tensiunea între fotbaliști în creștere (se spune că Ronaldo este nemulțumit de faptul că Maguire este căpitan)

United este neînvinsă de 6 meciuri, însă 4 dintre acestea au fost remize. “Diavolii roșii” au terminat la egalitate cu Burnley sau Watford, trupe din subsolul clasamentului, jucând un fotbal șters, ineficient și blazat.

În multe rânduri, portarul De Gea a fost omul meciului, iar asta spune tot despre forma echipei.

Echipa de start probabilă a celor de la Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; McTominay, Matic; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo

Concluzia este că Manchester City pornește categoric cu prima șansă. Nu văd vreun capitol în care poate să fie dominată de United, în afară de un meci decis de propriul ghinion.

Pentru City -1 handicap asiatic primim o cotă de 1.57, acesta fiind din punctul meu de vedere pariul zilei de duminică.

Napoli – AC Milan, meci de titlu în Italia.

Napoli este lider în Serie A. Această afirmație este o încântare pentru proprii fani, însă realitatea este mult mai complicată. Napoletanii sunt la egalitate de puncte cu oponenții de astăzi și la 2 puncte peste Inter, cea care are și un meci în minus.

Așadar, finalul de sezon a fost fie foarte palpitant, iar două combatante o să simtă gustul amar al dezamăgirii.

Nu pot spune că Napoli este favorită la trofeu, însă pare în formă bună.

În afară de eliminarea din Europa League, 3-5 agg cu Barcelona, rezultate au fost pozitive. S-au impus 2-1 la Roma cu Lazio, victorie de moral și au remizat 1-1 cu Inter.

Singurul pas greșit a fost acel 1-1 de la Cagliari.

AC Milan este la egalitate de puncte cu Napoli, însă jocul îmi pare mai șters.

“Diavolii milanezi” au avut avantajul că nu au fost angrenați în cupe europene, însă nu au reușit deloc să profite de programul mai ușor.

Astfel, Milan vine după două remize consecutive în Serie A, ambele cu oponente net inferioare: Salernitana (2-2) și Udinese (1-1).

Joi au disputat prima manșă din semifinala Cupei Italiei, 0-0 cu Inter, partidă foarte tensionată, care poate să lase urme pe plan fizic.

Napoli pare echipa mai în formă și mai odihnită. De aceea, pariul merge pe victoria lor, la o cotă de 2.15.

Alte ponturi pariuri pentru azi:

Mainz – Borussia Dortmund : peste 2.5 goluri la o cotă de 1.72. Mainz este una dintre cele mai bune echipe pe teren propriu din Bundesliga. Are doar o înfrângere în 12 etape, în plus vine după 2-0 cu Hoffenheim și 3-2 cu Leverkusen. Dortmund este la 8 puncte sub Bayern, iar pentru a mai spera la titlu trebuie să câștige toate cele 3 puncte.

FCSB – FC Voluntari: 1 solist, cotă 1.88. FCSB a pierdut în mod normal campionatul, având 14 puncte sub CFR Cluj. Trupa lui Becali vine după două eșecuri consecutive, 0-2 cu Farul și 0-1 cu Argeș, însă nu cred că poate prelungi această serie. FC Voluntari este calificată matematic în play-off, așadar vine la București fără un obiectiv.

CFR Cluj – Dinamo București: 1 solist, cotă 1.47. CFR are 14 puncte peste FCSB și trebuie să câștige aici pentru a avea un play-off liniștit. Forma este bună, iar diferența între echipe este enormă. Dinamo se luptă să se salveze de la retrogradare, are cea mai slabă defensivă din istorie și vine după 1-3 cu Sepsi.

