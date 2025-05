„308-ul l-am condus de mai multe ori, am avut și vreo 4-5 bucăți din acelea. 400i-ul eu l-am cumpărat, La Ferrari l-am condus vreo douăzeci de kilometri, Testarossa, am avut vreo patru sau cinci, le tot dădeam câte una, le luam înapoi...,” a declarat fostul hocheist și tenismen român.

„Nu cred că s-au mai adunat 21 de Ferrari din epoci atât de diferite precum am reușit astăzi, aici. Nici domnului director (Danilo) Trapani de la Ferrari nu cred că i s-a mai întâmplat să le audă pornite pe toate.

Ce i-a recomandat Ion Țiriac Soranei Cîrstea, înainte să câștige turneul de la Madrid

Ion Țiriac a fost prezent, timp de patru zile, în capitala Spaniei și dezvăluie că i-a recomandat Soranei Cîrstea să diminueze atenția pe care o acordă emoțiilor și să se distreze mai mult pe terenul de tenis.

„S-a distrat cu rusoaica aia într-un mod nemaipomenit. Râdeau, făceau glume.”

Sfatul său a dat rezultate imediate, întrucât Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya nu doar că nu au pierdut la Madrid, dar au declarat, după câștigarea turneului, că s-au simțit excelent în timpul meciurilor.

„Eu am văzut-o pe Sorana la Madrid foarte devreme, pentru că am stat patru zile, nu am putut să stau mai mult.



Mi-a spus: 'uite, uite, ce meci am pierdut.' I-am zis: 'măi, Sorana! Lasă meciul pe care l-ai pierdut. Nu poți numai cu emoțiile. Că o fi ultimul an, că nu mai joci.



'Nu știu ce să fac cu dublul acum,' a continuat. 'Du-te joacă, du-te distrează-te!' S-a distrat cu rusoaica aia într-un mod nemaipomenit. Râdeau, făceau glume.

O treabă pe care o faci, la un anumit moment, chit că te concentrezi sau nu,” a declarat Ion Țiriac.