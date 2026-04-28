Emoțiile ating cote maxime, strategiile se rescriu în ultimele ore, iar alianțele construite cu greu riscă să se destrame chiar înainte de linia de start a celor mai dure lupte din competiție.

În această seară, de la 20:30, la PRO TV, concurenții vor intra în ultima bătălie pentru salvare - momentul care decide cine merge mai departe în etapa celor 7 și cine părăsește definitiv competiția. Este ultimul episod în care Luptătorii și Visătorii mai concurează în această formulă, înainte ca fiecare să fie pe cont propriu, într-o cursă individuală pentru marele premiu de 150.000 de euro și titlul de campion al primului sezon.

După săptămâni întregi de provocări extreme, tensiuni și sacrificii, jocul intră într-o nouă dimensiune. Nu mai există loc pentru greșeli, nu mai există a doua șansă. Fiecare decizie cântărește enorm, iar fiecare confruntare poate schimba definitiv parcursul unui concurent. Ultima luptă pentru salvare aduce și un duel de eliminare care se anunță spectaculos, cu o miză uriașă: un loc în top 7. „Aventura din Thailanda a ajuns la punctul fără întoarcere. Începe ultima luptă pentru salvare a primului sezon Desafio: Aventura. Nu mai există plase de siguranță, nu mai există <data viitoare>. Este doar momentul adevărului pentru luptătorii și visătorii rămași în competiție. După un duel acerb, vom afla cine sunt cei 7 finaliști”, anunță prezentatorul Daniel Pavel.

Dar liniștea aparentă dinaintea confruntării este zdruncinată de tensiuni puternice în tabăra Luptătorilor. După pierderea vilei în jocul pentru teritoriu, echipa se vede nevoită să se adapteze la condițiile dure din satul pescăresc, iar presiunea își spune cuvântul. În centrul conflictului se află Alina Oprea, care provoacă reacții puternice în rândul colegilor. După mai multe discuții aprinse cu Dumbo, atenția Alinei se îndreaptă acum către Vladimir Drăghia. Frustrările acumulate ies la suprafață, iar declarațiile ei conturează o atmosferă tensionată: „Am lăsat, am încercat și să tac, și să țip, că nu mă ascultau altfel. Le-am luat pe toate căile posibile. Și rezultatul a fost că nu se poate trăi cu mine”.

Cine va reuși să rămână concentrat și să treacă peste presiune? Cine va face pasul decisiv către etapa individuală? Și, mai ales, cine va fi eliminat chiar înainte de momentul în care visul devine mai aproape ca niciodată? Răspunsurile vin în doar câteva ore, într-o ediție care promite intensitate, dramă și răsturnări de situație neașteptate. Ediția este deja disponibilă pe VOYO.