Steaua București, vicecampioana României la polo masculin, își începe astăzi parcursul în Liga Campionilor, care din 2024 se numește European Aquatics Champions League.

”Steaua București va juca în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul 2025-2026. Echipa noastră a nimerit într-o grupă extrem de dificilă în urma tragerii la sorți.

Vicecampioana României va juca între 19 și 21 septembrie, la Belgrad, cu Novi Beograd, vicecampioana Serbiei și finalista ultimei ediții a Ligii Campionilor, cu Primorac Kotor (vicecampioana Muntenegrului) și Pays d’Aix (vicecampioana Franței)”, a precizat clubul din Ghencea pe pagina oficială de Facebook.

Meciul de debut al ”militarilor” în competiție este astăzi, de la ora 21:45, cu Primorak Kotor.

Programul meciurilor Stelei



▶️ 19 septembrie – ora 21:45 cu Primorac Kotor

▶️ 20 septembrie – ora 20:30 cu Novi Beograd

▶️ 21 septembrie – ora 12:30 cu Pays d’Aix

* Primele două clasate se califică în grupele Ligii Campionilor, iar locurile 3 și 4 vor evolua în LEN Cup, a doua competiție inter-cluburi de pe continent.

