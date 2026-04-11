UPDATE SFERTUL 2 Ex-iugoslavii au reușit o a doua repriză foarte bună, pe care au câștigat-o clar, cu 6-2. Scorul este acum 8-5 pentru Muntenegru.

UPDATE SFERTUL 1 Tricolorii conduc cu 3-2 după prima repriză!

* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.

Naţionala masculină de polo pe apă a României a învins ieri Argentina cu 21-11 (5-3, 6-3, 6-2, 4-3), la La Valletta (Malta), și s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Diviziei a II-a a Cupei Mondiale 2026.

În sferturi, România lui Bogdan Rath va înfrunta echipa Muntenegrului, sâmbătă, de la ora 19:00.

Parcursul perfect al României la actuala ediție a Cupei Mondiale

Grupe:

14-9 cu Slovacia

28-5 cu Africa de Sud

14-9 cu Malta

Optimi:

21-11 cu Argentina

Lotul și staff-ul României

🔥 LOTUL ROMÂNIEI:

🤽🏻‍♂️Marius Țic

🤽🏻‍♂️Raul Gavriș

🤽🏻‍♂️Vlad Georgescu

🤽🏻‍♂️Silvian Colodrovschi

🤽🏻‍♂️Levente Vancsik

🤽🏻‍♂️Andrei Prioteasa

🤽🏻‍♂️Andrei Neamțu

🤽🏻‍♂️Francesco Iudean

🤽🏻‍♂️Andrei Tepeluș

🤽🏻‍♂️Nicolae Oanță

🤽🏻‍♂️Darian Luncan

🤽🏻‍♂️David Belenyesi

🤽🏻‍♂️Matei Luțescu

🤽🏻‍♂️Sebastian Oltean

🤽🏻‍♂️Tomasso Insinna

🤽🏻‍♂️Răducu Dincă

Bogdan Rath - antrenor principal

George Deacu - antrenor secund

Iustin Răduțu - kinetoterapeut

VIDEO EXCLUSIV Alexandru Matei, președintele Federației Române de Polo, invitat la Poveștile Sport.ro