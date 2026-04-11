România - Muntenegru ACUM pentru calificarea în semifinalele Cupei Mondiale! Polo
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cea mai bună națională tricoloră continuă parcursul la competiția din Malta.

TAGS:
Din articol

LIVE România - Muntenegru 5-8

UPDATE SFERTUL 2 Ex-iugoslavii au reușit o a doua repriză foarte bună, pe care au câștigat-o clar, cu 6-2. Scorul este acum 8-5 pentru Muntenegru.

UPDATE SFERTUL 1 Tricolorii conduc cu 3-2 după prima repriză!

* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.

Naţionala masculină de polo pe apă a României a învins ieri Argentina cu 21-11 (5-3, 6-3, 6-2, 4-3), la La Valletta (Malta), și s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Diviziei a II-a a Cupei Mondiale 2026.

În sferturi, România lui Bogdan Rath va înfrunta echipa Muntenegrului, sâmbătă, de la ora 19:00.

Parcursul perfect al României la actuala ediție a Cupei Mondiale

Grupe:

14-9 cu Slovacia

28-5 cu Africa de Sud

14-9 cu Malta

Optimi:

21-11 cu Argentina

Lotul și staff-ul României

🔥 LOTUL ROMÂNIEI:

🤽🏻‍♂️Marius Țic

🤽🏻‍♂️Raul Gavriș

🤽🏻‍♂️Vlad Georgescu

🤽🏻‍♂️Silvian Colodrovschi

🤽🏻‍♂️Levente Vancsik

🤽🏻‍♂️Andrei Prioteasa

🤽🏻‍♂️Andrei Neamțu

🤽🏻‍♂️Francesco Iudean

🤽🏻‍♂️Andrei Tepeluș

🤽🏻‍♂️Nicolae Oanță

🤽🏻‍♂️Darian Luncan

🤽🏻‍♂️David Belenyesi

🤽🏻‍♂️Matei Luțescu

🤽🏻‍♂️Sebastian Oltean

🤽🏻‍♂️Tomasso Insinna

🤽🏻‍♂️Răducu Dincă

Bogdan Rath - antrenor principal

George Deacu - antrenor secund

Iustin Răduțu - kinetoterapeut

VIDEO EXCLUSIV Alexandru Matei, președintele Federației Române de Polo, invitat la Poveștile Sport.ro

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!