LIVE TEXT România - Muntenegru ACUM pentru calificarea în semifinalele Cupei Mondiale!
Cea mai bună națională tricoloră continuă parcursul la competiția din Malta.
UPDATE SFERTUL 2 Ex-iugoslavii au reușit o a doua repriză foarte bună, pe care au câștigat-o clar, cu 6-2. Scorul este acum 8-5 pentru Muntenegru.
UPDATE SFERTUL 1 Tricolorii conduc cu 3-2 după prima repriză!
* La ultima Cupă Mondială, România a încheiat pe locul 6. Iar la ultimele două turnee finale ale Campionatului Mondial, naționala noastră a terminat pe locul 10. La Europenele din acest an, România a terminat pe poziția 8.
Naţionala masculină de polo pe apă a României a învins ieri Argentina cu 21-11 (5-3, 6-3, 6-2, 4-3), la La Valletta (Malta), și s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Diviziei a II-a a Cupei Mondiale 2026.
În sferturi, România lui Bogdan Rath va înfrunta echipa Muntenegrului, sâmbătă, de la ora 19:00.
Parcursul perfect al României la actuala ediție a Cupei Mondiale
Grupe:
14-9 cu Slovacia
28-5 cu Africa de Sud
14-9 cu Malta
Optimi:
21-11 cu Argentina
Lotul și staff-ul României
🔥 LOTUL ROMÂNIEI:
🤽🏻♂️Marius Țic
🤽🏻♂️Raul Gavriș
🤽🏻♂️Vlad Georgescu
🤽🏻♂️Silvian Colodrovschi
🤽🏻♂️Levente Vancsik
🤽🏻♂️Andrei Prioteasa
🤽🏻♂️Andrei Neamțu
🤽🏻♂️Francesco Iudean
🤽🏻♂️Andrei Tepeluș
🤽🏻♂️Nicolae Oanță
🤽🏻♂️Darian Luncan
🤽🏻♂️David Belenyesi
🤽🏻♂️Matei Luțescu
🤽🏻♂️Sebastian Oltean
🤽🏻♂️Tomasso Insinna
🤽🏻♂️Răducu Dincă
Bogdan Rath - antrenor principal
George Deacu - antrenor secund
Iustin Răduțu - kinetoterapeut
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News