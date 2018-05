"Nici cu bani nu puteai cumpara un asa nume!" Florian Ceafalau despre omul care poate ajunge mai tare ca Mayweather si McGregor 

Numele genial pe care il are acest luptator.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Sporturile de contact au ajuns o adevarata industrie in care nu mai conteaza doar performantele pe care le ai in ring, ci si ce poti aduce in plus astfel incat sa ii faci pe oameni sa dea bani ca sa se uite la meciurile tale.

In ultimii 30 de ani avem 3 nume mari si late care au scris istorie si care au setat tiparul dupa care orice luptator profesionist trebuie sa se muleze daca vrea sa faca bani in aceasta industrie. Primul luptator care a reusit sa cucereasca intreaga planeta a fost Mike Tyson, fenomenalul boxer al anilor 80 si 90 si, mai mult decat atat, celebrul personaj ce a starnit atatea controverse de-a lungul timpului.

Tyson a fost o amestecatura de fenomen sportiv, reusind sa iasa cel mai tanar campion mondial din istoria boxului, la 20 de ani, performanta pe care o detine si acum, si de personaj controversat, numai daca amintim aici faptul ca a fost la inchisoare pentru viol, incidentul cu Hollyfield atunci cand i-a muscat urechea, desele probleme cu legea, certurile in direct la TV si asa mai departe.

Dupa Tyson a urmat Floyd Mayweather. Americanul a reusit sa devina cel mai bine platit boxer din istorie, strangand aproape 1 miliard de dolari din toata cariera sa in box, o suma astrologica intr-o industrie in care putini boxeri ies la pensie milionari. Floyd a reusit sa cucereasca publicul, un public pe care l-a impartit in doua, o parte ce i-au adorat calitatile in ring si o parte ce i-au urat imaginea si stilul defensiv de box, insa ambele parti au platit bani ca sa il vada in ring.

Ultimul fenomen din aceasta industrie este Conor McGregor, irlandezul ce a devenit in doar cativa ani, de la un necunoscut, la unul dintre cei mai cunoscuti sportivi de pe planeta. Acesta a doborat recorduri in MMA, devenind primul sportiv care castiga zeci de milioane de dolari din burse si care depaseste sfera MMA-ului, ajungand sa faca celebrul meci de box cu Mayweather. Felul in care care si-a promovat meciurile si performantele reusite in cusca i-au adus lui Conor o ascensiune fulminanta in toate topurile, fie ca vorbim de venituri, fani, audienta sau sportivi influenti.

Cei trei nu au fost insa nici cei mai buni sportivi din sporturile lor, nici cei mai destepti, nici cei mai frumosi. Au avut insa ceva special, ceva pe care au stiut sa si-l creeze. Au avut un "carlig" prin care au agatat fanii sa se uite le meciurile lor, fie ca a fost vorba de personalitate, scandaluri, performante, masini scumpe sau teancuri de bani.

Eh, imaginati-va acum ca poti veni cu acest "carlig" de acasa. Ca te poti naste cu el, cu capacitatea de a atrage milioane si milioane de oameni la meciurile tale. Un astfel de luptator a iesit recent la suprafata, iar potentialul sau e sa ajunga mai mare si mai bogat decat toti cei 3 enumerati mai sus.

Numele sau este John Gotti III, un nume ce romanilor nu le este foarte cunoscut, insa in America este o legenda.

John Gotti III este fiul lui John Gotti Jr. si nepotul lui John Gotti. Acesta din urma este cel mai cunoscut mafiot din istoria USA, fiind autorul celebrului asasinat din lume mafiei a lui Paul Castellano, din 1985, Gotti devenind apoi seful familiei mafiote Gambino si cel mai puternic mafiot din SUA. Acesta a fost un mafiot atipic, caruia ii placea sa se dea in spectacol si sa iasa in presa, fiind la sfarsitul anilor 80 omul care tinea prima pagina a ziarelor din USA. Culmea, perioada sa de glorie a coincis cu cea a lui Mike Tyson, ambii fiind preferatii ziarelor din acea perioada.



Celebrul mafiot John Gotti, in stanga, si nepotul sau in dreapta

Fostul mafiot a fost un adevarat fenomen social in USA, de-a lungul timpului facandu-se mai multe productii TV ce l-au avut in prim plan, Gotti fiind jucat de actori celebri ca Armand Assante sau John Travolta. Atat de cunoscut a fost bunicul sau, incat Gotti III a devenit cunoscut recent, cand a castigat abia a doua confruntare in cusca de MMA, si nu oricum, ci cu tatal sau, John Gotti Jr., si el fost sef mafiot, langa el in sala.

Sa te cheme John Gotti in acest domeniu e ca si cand ai fi politician si te-ar chema Kennedy, daca ai fi culturist te-ar chema Schwarzenegger, sau daca ai face ciclism te-ar chema Armstrong. E un nume pe care nici cu bani nu poti sa il cumperi!

Daca Gotti va reusi sa mai lege cateva victorii, imaginea si numele sau vor exploda in curand. Un astfel de nume si o astfel de legatura de sange cu unul dintre cei mai mari mafioti din istorie nu pot fi ratate de marile promotii care se chinuie oricum sa transforme sportivi buni dar fara o poveste in superstaruri. Tot ce trebuie sa faca John Gotti III e sa mai castige niste meciuri. De restul se va ocupa numele pe care il are de cand s-a nascut.