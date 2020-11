Serbia 4-0 Rusia | MASACRU in Serbia! Rusia, distrusa in prima repriza! Dubla pentru Jovic 

Serbia si Rusia se intalnesc in etapa 6 din Liga B din Nations League!

Nationala Romaniei depindea de scorul meciului dintre Serbia si Rusia pentru a putea urca in a doua urna a preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

Serbia le-a intins o mana de ajutor romanilor si au distrus Rusia in prima repriza. Radonjic a deschis scorul in minutul 10, iar Jovic a maris avantajul in minutul 25. Vlahovic a marcat in minutul 41 din pasa lui Jovic, care a reusit sa faca dubla in primul minut de prelungiri!