Bulgaria, cu dinamovistul Georgi Milanov căpitan în absența ”titularului” banderolei Kiril Despodov, a încheiat pe locul 2 în grupa din Liga C din UEFA Nations League după un 1-1 luni seara pe teren propriu cu Belarus.

”E normal să fie tensiune după acest 1-1 și ar trebui să regretăm, pentru că am avut șanse mai multe și ar fi trebuit să câștigăm acest meci.

Ultima perioadă a fost una dificilă pentru noi. Am văzut o problemă psihologică la jucătorii naționalei. Am vorbit mult înainte de meci, am urmărit și celălalt rezultat din grupă, până la urmă este totuși bine că am încheiat pe locul 2, ne pare rău însă că nu am câștigat.

Colegii mei tineri au un mare viitor în față, le trebuie meciuri și încredere, iar echipa va fi și mai puternică după ce vor reveni Ilia Gruev și Kiril Despodov”, a spus mijlocașul dinamovist, citat de publicația bulgară Top Sport.

Georgi Milanov a fost titular în ambele meciuri ale Bulgariei din această lună din UEFA Nations League, iar vecinii noștri de la sud de Dunăre își așteaptă acum adversarul din play-off-ul de promovare în Liga B a competiției.

Bulgaria s-a luptat cu Irlanda de Nord pentru primul loc în grupă



Liga C

Grupa 3

Bulgaria - Belarus 1-1

Au marcat: Vasil Panaiotov 12, respectiv Iuri Kovalev 70.

Luxemburg - Irlanda de Nord 2-2

Au marcat: Seid Korac 72, Gerson Rodrigues 75, respectiv Isaac Price 19, Conor Bradley 50.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Irlanda de Nord 6 3 2 1 11-3 11

2 Bulgaria 6 2 3 1 3-6 9

3 Belarus 6 1 4 1 3-4 7

4 Luxemburg 6 0 3 3 3-7 3