Orice început are și un sfârșit, iar în cazul Croației, o națională admirabilă care a terminat Mondialul din 2018 pe locul 2, iar pe cel din 2022 pe trei, acest sfârșit al unei perioade frumoase a sosit deja.

Primul semn, în acest sens, s-a văzut, la CM 2026, unde croații au părăsit competiția imediat după faza grupelor, după 1-2 cu Portugalia. A urmat plecarea selecționerului Zlatko Dalic (59 de ani) și înlocuirea sa cu Slaven Bilic (58 de ani). Doar că acestuia i-a revenit misiunea infernală de a avea rezultate cu niște jucători care și-au trăit deja perioada de glorie.

Sâmbătă, la Rijeka,, această reprezentativă aflat în cădere liberă a primit o veritabilă corecție fotbalistică, acasă, din partea Angliei: 0-7 în Liga Națiunilor! Acest eșec usturător a venit după o victorie la limită cu Cehia (2-1) și o altă înfrângere categorică, 1-4 cu Spania.

Anglia, borne spectaculoase după victoria zdrobitoare cu Croația

Revenind la meciul Croația – Anglia (0-7), această partidă s-a transformat într-un galop de sănătate pentru reprezentativa Albionului. Care și-a trecut în cont o serie de borne spectaculoase:

*Anglia a devenit prima națională din istoria fotbalului care a marcat peste patru goluri pe terenul Croației.

*Jude Bellingham, cu un gol și trei pase de gol la Rijeka, a devenit primul mijlocaș englez care a contribuit la patru reușite într-o partidă a naționalei din ultimii 33 de ani. Ultimul mijlocaș care a avut un astfel de bilanț a fost David Platt, în 1993, care a înscris de patru ori cu San Marino.

*Harry Kane e primul internațional englez din istorie care înscrie +10 goluri pentru prima reprezentativă în trei ani diferiți. După 12 reușite în 2019 și 16 în 2021, atacantul de 33 de ani a ajuns la 11 goluri cu dubla sa, la Rijeka.

*Din 1992 încoace, victoria cu 7-0 în fața Croației a fost cea mai mare pentru Anglia în fața unei naționale de Top 50 în clasamentul FIFA.